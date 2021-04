Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Bäckerfiliale eingebrochen

Nordhausen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag sind bislang unbekannte Einbrecher in eine Bäckerfiliale in der Halleschen Straße eingedrungen. Die betreffende Filiale im Gebäude eines Supermarktes, wurde durch die Angestellten am Sonnabendabend gegen 20.30 Uhr verlassen. Am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr wurde festgestellt, dass die Eingangstür offen stand. Die unbekannten Täter haben die Eingangstür aufgehebelt und sämtliche Räume durchwühlt. Mit Wechselgeld im zweistelligen Bereich konnten sie entkommen. Wesentlich umfangreicher ist der entstandene Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

