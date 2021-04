Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Sonntagabend wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Windeberg und Mühlhausen ein Autofahrer schwer verletzt. Der 20-jährige Fahrer war mit seinem Ford auf der Landstraße in Richtung Mühlhausen unterwegs. Kurz vor 21.00 Uhr kam der PKW nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte gegen und verlor dabei die Kontrolle über das Auto. Der Wagen querte nach links die Fahrbahn, fuhr in einen Straßengraben und überschlug sich danach. Der PKW kam etwa 15 Meter neben der Straße auf einem Feld zum Stehen. Der 20-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert. Er war ansprechbar, wurde aber schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen. Der durchgeführte Test ergab, dass er nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stand. Der Verletzte befand sich allein im Auto und es war kein weiteres Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. An dem Ford entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

