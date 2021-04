Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entsorgen illegal Ölkanister

Niederdorla (ots)

Die PI Unstrut-Hainich wurde am Samstag Nachmittag durch einen Spaziergänger informiert, dass Nahe des Stausees in Niederdorla mehrere Ölbehälter in einem Wasserlauf treiben. Die Feuerwehr Oberdorla rückte mit an, um ausgetretenes Öl zu binden und die Behälter zu bergen. Entnommene Wasserproben bestätigten, dass es sich bei den Flüssigkeiten um Öl handelt. Das Ausmaß der Verunreinigung ist momentan noch nicht abschätzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich in diesem Zusammenhang Hinweise zu möglichen Verursachern.

