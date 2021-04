Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Ein Wildunfall ereignete sich am Freitagabend, 09.04.2021 gegen 22:00 Uhr auf der K208 zwischen Großbodungen und Wallrode. Dabei kollidierte der Fahrer eines VW trotz Gefahrenbremsung mit einem Reh. Personen wurden nicht verletzt und das Reh verendete an der Unfallstelle.

Zu einem Kleinunfall kam es am Nachmittag des 09.04.2021 in Heilbad Heiligenstadt, Dingelstädter Straße. Beim rückwärtigen Ausparken übersah der Unfallverursacher einen anderen Verkehrsteilnehmer, der bereits an einer angrenzenden Parkfläche einparkte. Hierbei entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus ereignete sich am Freitagmittag, den 09.04.2021 in der Kirchworbiser Friedensstraße. Der Radfahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Bus verkehrsbedingt halten musste und kollidierte mit dem Heck des Kraftfahrzeugs. Hierbei verletzte sich der 17-jährige Radler leicht.

In der Triftstraße in Küllstedt kam es am Mittag des 09.04.2021 zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer missachtete bei der Einfahrt in den Kreisverkehr die Vorfahrt des bevorrechtigten Verkehrsteilnehmers, wodurch es zu einer Kollision kam. Verletzt wurde niemand.

Am 09.04.2021 gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Heilbad Heiligenstadt an der Kreuzung Petristraße/Aegidienstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel rutschte vom Bremspedal ab, weshalb er in der Folge mit dem vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw Kia zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden, verletzt wurde jedoch niemand.

