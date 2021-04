Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Zu einem Diebstahl kam es in dem Zeitraum zwischen 03.04.2021, 14:00 Uhr und 09.04.2021, 10:00 Uhr in Kleinbartloff. Hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Gehöft, durchsuchten die Räume und durchwühlten Schubfächer. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Täter entwendeten zudem einen Baustrahler im Wert von etwa 30 Euro.

Einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer konnte die Beamten der Polizeiinspektion nach einem Zeugenhinweis am Morgen des 09.04.2021 in Deuna in der Industriestraße aus dem Verkehr ziehen. Ein Atemalkoholtest bei dem litauschen Fahrer ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dieser musste in der Folge mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben.

Am 10.04.2021 ereignete sich in den Abendstunden im Stadtgebiet von Dingelstädt eine Streitigkeit unter mehreren Jugendlichen, in dessen Zusammenhang es zu Beleidigungs- und Bedrohungshandlungen kam. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-jährige Täter durch die Polizei gestellt werden. Dieser führte mehrere Messer und einen Schlagstock bei sich, welche durch die Polizei sichergestellt wurden. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Widerrechtlich hielten sich am Freitagabend, den 09.04.2021 mehrere Jugendliche auf einer Baustelle in der Friedensstraße in Heilbad Heiligenstadt auf. Die Täter, die zunächst flüchteten, konnten wenig später durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Da die Täter zum Teil noch minderjährig waren, wurden sie an ihre gesetzlichen Vertreter übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell