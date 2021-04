Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Autofahrer in Nordhausen unterwegs.

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte der Nordhäuser Polizei einen 38-jährigen Autofahrer "An der Bleiche" in Nordhausen. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest ergabe einen Wert von 0,69 Promille. Dem Mann droht nun ein saftiges Bußgeld und Fahrverbot.

