Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkerhsunfall trotz Einweiser!

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 07:20 Uhr ereignete sich in der Ortslage Leimbach (bei Nordhausen) ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Lkw der Abfallwirtschaft. Der Fahrzeugführer beabsichtigte im Rahmen seiner Aufgabenbewältigung die dortige Waldstraße aufgrund der baulichen Enge und Sackgasseneigenschaft unter Zuhilfenahme eines Einweisers rückwärts zu befahren. Hierbei traten offensichtlich Verständigungsprobleme auf, in dessen Folge der Lkw einen am Straßenrand abgestellten VW Transporter "aufschlitzte", sodass an diesem ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand.

