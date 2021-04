Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Sondershausen (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen leicht verletzt. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit der Frau, als er auf ein Grundstück abbog. Die Radfahrerin kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand geringer Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell