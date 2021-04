Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller

Bad Frankenhausen (ots)

Ein Spielzeugauto im Wert von ca. 300 Euro wurde durch Unbekannte aus einem Keller Am Tischplatt in Bad Frankenhausen entwendet. Der oder die Unbekannten drangen im Zeitraum von Ende März bis zum Freitagnachmittag in den Keller ein.

