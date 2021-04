Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Pkw

Clingen (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag zum Freitag wurde durch Unbekannte in der Lindenstaße in Clingen ein Pkw Citroen beschädigt. Der Schaden am Kotflügel und an der Motorhaube beläuft sich auf etwa 500 Euro.

