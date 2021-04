Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer im Fahrstuhl

Mühlhausen (ots)

Zu einem Brand in einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses wurden die Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend in Mühlhausen gerufen. Gegen 22.20 Uhr erreichte der Anruf der Rettungsleitstelle die Polizei, dass aus einem Fahrstuhl in der Alleiheiligengasse Rauch dringt. Der Fahrstuhl war außer Betrieb. Die eingetroffene Feuerwehr öffnet die Tür und löschte das Feuer. Brandausbruchstelle war die Deckenbeleuchtung. Personen waren nicht im Fahrstuhl und es waren auch keine Bewohner weiter gefährdet. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 5.000 Euro beziffert. Ob eine technischer Defekt oder eine andere Ursache den Brand auslöste, wird ermittelt.

