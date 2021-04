Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bierkästen verloren

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr kam es auf der B 4 bei Nordhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger LKW-Fahrer war mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Sondershausen unterwegs. Im Bereich der Mülldeponie Nentzelsrode kam dem LKW ein dunkler PKW entgegen. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr dieser PKW in einer Kurvenlage aber auf der Gegenfahrbahn und somit auf der Fahrspur des LKW. Der Fahrer musste ausweichen und konnte ein Abdriften des LKWs von der Fahrbahn verhindern. Durch diese Fahrmanöver verlor der LKW aber von seiner Ladung rund 60 Kästen Bier, die sich auf der Fahrbahn verteilten. Der unfallverursachende PKW entfernte sich ohne anzuhalten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten war die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für gut eine Stunde voll gesperrt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell