Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tödlicher Verkehrsunfall

Breitenworbis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am frühen Freitagmorgen in Breitenworbis ein 30-jähriger Radfahrer tödlich verletzt. Der Radfahrer war auf der Landstraße zwischen Haynrode und Breitenworbis im Landkreis Eichsfeld unterwegs. In Breitenworbis, an der Kreuzung Auf dem Pfingstrasen, kam es kurz vor 05.00 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter. Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 62-jährige Fahrer des unfallbeteiligten Kleintransporters wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen. Im Bereich der Unfallstelle war die Straße für knapp drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell