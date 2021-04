Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Farbbeutel an der Hotelwand

Artten/Unstrut (ots)

In der Nacht zum Donnerstag beschädigten Unbekannte die Fassade eines Hotels in der Straße Weinberg. Zwischen 21.30 und 06.15 Uhr begaben sich die Täter auf das Gelände des Hotels und warfen zwei Farbbeutel gegen die Fassade des Hotels. Auf eine Fläche von mehreren Quadratmetern an der Fassade und auf der Pflasterfläche davor, verteilten sich die lila Lackfarbe und die braune Holzschutzlasur. Der 38-jährige Eigentümer hat nun einen Schaden von mehreren hundert Euro zu beseitigen. Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter 03466/3610 entgegen.

