Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baggerschaufel gestohlen

Görmar (ots)

Von einem Baustellengelände in der Bollstedter Landstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag durch unbekannte Diebe eine Baggerschaufel gestohlen. Die Täter begaben sich zwischen Mittwoch, 17.00, und Donnerstag, 07.00 Uhr, auf das nicht umfriedete Baustellengelände. Sie gelangten in einen dort abgestellten Minibagger und hoben dessen Schiebeschild an. Das Schild war als Sicherung auf einer losen abgelegten Baggerschaufel abgelegt. Diese Baggerschaufel war das eigentliche Ziel der Diebe. Mit der Schaufel im Wert von 1.000,- Euro verschwanden sie. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell