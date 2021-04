Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch vermutlichen Vorfahrtsfehler verletzt

Nordhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag wurde in Nordhausen/Sundhausen eine junge Frau leicht verletzt. Die 19-jährige Fahrerin eines VWs kam aus Richtung Stadtzentrum und wollte gegen 18.30 Uhr an der Ampelkreuzung Helmestraße/An der Helme/Uthleber Straße nach links in Richtung Sundhausen abbiegen. Vermutlich beachtete die Fahrerin nicht die Vorfahrt und stieß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten VW zusammen. Durch diesen Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. Der 55-jährige Fahrer des entgegenkommenden VWs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

