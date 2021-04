Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spätes Osterfeuer

Feldengel (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einem illegal entzündeten Feuer bei Feldengel im Kyffhäuserkreis gerufen. Durch die Rettungsleitstelle wurde gegen 05.00 Uhr die Freiwillige Feuerwehr der Engelsdörfer und die Polizei benachrichtigt, dass ein zu einem Osterfeuer aufgestapelter Holzhaufen brennt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Information. Unbekannte haben das Feuerholz in Brand gesetzt. Das vorbereitete Osterfeuer stammte noch aus dem vergangenen Jahr. Ein 26-jähriger Autofahrer, selbst Feuerwehrmann, hatte auf seinem Weg zur Arbeit das Feuer bemerkt und den Notruf getätigt. Zwanzig Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr kamen zum Einsatz und brachten den Brand unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt und Schaden ist nur am dem Feuerholz entstanden.

