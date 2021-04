Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht

Gorsleben (ots)

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin am Mittwochnachmittag zwischen Gorsleben und Heldrungen. Gegen 15.00 Uhr war eine 22-jährige Radfahrerin mit ihrem blauen Mountainbike auf der B 85 von Gorsleben in Richtung Heldrungen unterwegs. Gleich hinter Gorsleben befuhr sie die dortige Kurvenfolge, kurz vor dem dort befindlichen Bahnübergang. Dort wurde sie von einem Fahrzeug, wahrscheinlich ein Kastenwagen oder Kleintransporter, mit einem vermutlich zu geringen Seitenabstand überholt. Durch diesen Überholvorgang kam die Radfahrerin ins Straucheln und stürzte so, dass sie zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das gesuchte Kraftfahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter 03466/6610 zu melden.

