Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS-Sender gestohlen

Ringleben (ots)

Durch unbekannte Diebe wurden in der Nacht zum Mittwoch in Ringleben von drei Traktoren die GPS-Sender mit dazugehörigen Displays gestohlen. Die unbekannten Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 18.30, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, auf das Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes im Mühlrasen vor. Sie überwandten den vorhandenen Zaun und bauten von drei Traktoren die GPS-Geräte aus bzw. ab. Dabei mussten sie sogar auf die Dächer der Führerhäuser klettern. Mit der Beute im Wert von fast 20.000 Euro konnten sie unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

