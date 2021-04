Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher verursachten Sachschaden

Nordhausen (ots)

Am Dienstagvormittag wurde der Polizei der Einbruch in mehrere Gebäude von Sportvereinen Am Salzagraben gemeldet. Die Täter haben die Nacht zum Dienstag genutzt und sind zuerst in ein Sportvereinsheim eingebrochen. Zuvor hatten sie versucht, das Einfahrtstor zum Sportgelände aufzubrechen. Das Tor hielt aber stand, wurde jedoch so stark beschädigt, dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Die Täter beschädigten ein Bewegungsmelder, schlugen ein Fenster eines Vereinsheimes auf und durchwühlten ein Büro. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Ein Nebengebäude wurde ebenfalls Opfer der unbekannten Einbrecher. Dort versuchten sie ebenfalls durch ein Fenster einzudringen, was aber diesmal misslang. Danach entfernten sie sich. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

