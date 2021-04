Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mehrfach überschlagen

Fretterode (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Nähe von Fretterode, im Landkreis Eichsfeld, gerufen. Eine 24-jährige Autofahrerin war mit ihrem Skoda kurz vor 23.30 Uhr auf der Landstraße von Fretterode in Richtung Dietzenrode unterwegs. Dabei kam das Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und überschlug sich mehrmals, bevor es auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Die allein im Auto sitzende Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße über eine halbe Stunde gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Fahrerin stand nicht unter Einwirkung von Alkohol oder anderer Drogen.

