Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Dienstfrei Ladendieb gestellt

Sondershausen (ots)

In seiner Freizeit hat ein Polizeibeamter am Dienstagvormittag in Sondershausen einen Ladendieb gestellt. Kurz vor 10.00 Uhr hat der 30-jährige Beamte der Sondershäuser Polizeiinspektion in einem Supermarkt in der Erfurter Straße einen Ladendieb beobachtet und ihn anschließend dingfest gemacht. Der 41-jährige Täter hatte in dem Einkaufsmarkt Lebensmittel eingesteckt und wollte diese ohne Bezahlung mitnehmen. Der aufmerksame Polizist hat dies aber bemerkt und verhindern können. Er hielt den Dieb fest, bis seine Kollegen vor Ort eintrafen und die Anzeige aufnahmen.

