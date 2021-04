Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf zur Identität einer skelettierten Leiche

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rathsfeld (ots)

Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise auf die Identität einer fast vollständig skelettierten Leiche, die auf dem "Rathsfeld" (Kyffhäuserwald) gefunden wurde. Am 26. März diesen Jahres hat kurz nach 14.00 Uhr ein 32-jähriger Spaziergänger die Polizei über den Fund einer Leiche informiert. Der Mitteiler war mit seinem Hund im Bereich des ehemaligen Jugend- und Ferienlagers Rathsfeld unterwegs. Plötzlich lief sein Hund weg und kam nicht zurück. Er konnte aber noch sehen, wie sein Hund in einer zusammengefallenen Baracke des ehemaligen Ferienlagers verschwand. Er folgte dem Tier und fand seinen Hund bei einer fast vollständig skelettierten Leiche vor und rief sofort die Polizei. Die in der Folge zum Einsatz gekommene Kriminalpolizei hat die Auffindesituation dokumentiert und nach Spuren gesucht. Die bislang unbekannte Person war augenscheinlich in einem Schlafsack verstorben und lag dort bereits längere Zeit. Die Leiche wurde in der Folge in die Rechtsmedizin nach Jena verbracht und dort obduziert. Die genaue Todesursache konnten konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Es liegen keinerlei Hinweise auf Verletzungen oder ein Verbrechen vor. Anhand der aufgefundenen Gegenstände und der Analyse geht die Kriminalpolizei von einer Liegezeit von Oktober letzten Jahres bis Januar dieses Jahres aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Person um eine Frau handelt, die eine schlanke Figur, Kleidergröße 38 bis 40, und eine mittlere Größe hatte. Sie trug eine Brille. Die bisher geführten Ermittlungen ergaben, dass im Bereich des Kyffhäuserwaldes vermutlich eine Frau mit einem Fahrrad gesehen wurde. Zum Fahrrad liegen keine weiteren Hinweise vor. Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat in der Zeit von August 2020 bis Januar 2021 im Bereich Rathsfeld, von Bad Frankenhausen, Steinthaleben bis Kelbra, eine unbekannte Frau gesehen, die mit den auf den Fotos ersichtlichen Sachen bekleidet gewesen sein könnte? Wer vermisst seit diesem Zeitraum eine Angehörige, Freundin oder Bekannte, die zur genannten Beschreibung passen könnte? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell