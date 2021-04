Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hausfriedensbruch führte zum Verdacht des Diebstahls

Rockensußra (ots)

Die Aufnahme einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch, offenbarte am Ostermontagabend in Ebeleben, Ortsteil Rockensußra, den Verdacht eine Diebstahls. Ein 25-jähriger Mann rief selbst die Polizei an, um eine Strafanzeige gegen einen 24-jährigen Gast in seiner Wohnung wegen Hausfriedensbruch zu erstatten. Als die Polizeibeamten in seiner Wohnung die Anzeige aufnahmen, fielen ihnen zwei Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und zwei Warnleuchten von Warnbaken auf. Diese lagen offen ersichtlich in der Wohnung des 25-jährigen Mannes. Auf Nachfrage gab der Wohnungsinhaber an, diese Gegenstände angeblich gefunden zu haben. Da er keine konkreten Angaben zum Fundort und Fundzeit machen konnte, wurden die Gegenstände sichergestellt und eine Anzeige wegen Verdacht des Diebstahls der Sachen von einer Baustelle aufgenommen.

