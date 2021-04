Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

In der Zeit vom 13.03.2021 bis zum 04.04.2021 gegen 10:45 Uhr brachen unbekannte Täter in der Birkunger Straße in Leinefelde die Heckscheibe eines abgestellten Wohnwagens auf. Aus dem Inneren wurde jedoch offensichtlich nichts entwendet. Der Schaden an der Verglasung beträgt ca. 250,-EUR

In der Zeit vom 03.04.2021, 19:00 Uhr bis zum 04.04.2021, 08:30 Uhr machten sich unbekannte Täter an dem hinteren Kennzeichen eines abgestellten PKW VW zu schaffen. Die Kennzeichentafel wurde so verbogen, dass sie nicht mehr erkennbar war. Am Sonntag, dem 04.04.2021 in der Zweit zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt abgestellten PKW Skoda. Sie zerkratzten die Fahrertür und beschädgten die Windschutzscheibe. Der Schaden wurde mit etwa 500,-EUR angegeben.

Am 05.04.2021 gegen 01:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit in der hertzstraße in Leinefelde fest, dass unbekannte Täter die Verglasung der dortigen Bushaltestelle beschädigt hatten. Der oder die Täter zerstörten eine etwa 2 x 1,3 Meter große Scheibe vollständig. Der Schaden beträgt etwa 300,- EUR

