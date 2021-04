Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, dem 01.04.2021, 17:00 Uhr bis zum Samstag, 03.04.2021, 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Kirchstraße in Neuendorf einen ordnungsgemäß geparkten PKW Skoda. Als der Eigentümer zu seinem geparkten Fahrzeug zurück kam, stellte er Beschädigungen an der fahrertür, dem linken Kotflügel und der Felge fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000,-EUR.

Am Samstag dem 03.04.2021 gegen 10:00 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW VW Tiguan auf der K 211, zwischen Worbis und Gernrode mit einem plötzlich über die Fahrbahn laufenden Reh zusammen. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die Fahrzeugführerin einen Zusammenstoß nicht verhindern. Nach dem Unfall flüchtete das Tier in unbekannte Richtung, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400,-EUR

Zu einem Einsatz der besonderen Art mussten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Sonntag dem 04.04.2021 gegen 20:30 Uhr ausrücken. Auf der L 1005, der Ortsumfahrung Heiligenstadt, auf Höhe des Eichbachs lief eine offensichtlich stark alkohisierte Frau auf der Fahrbahn und versuchte die Fahrzeuge anzuhalten. Der Fahrer eines PKW Mazda musste anhalten um nicht mit der Frau zusammen zu stoßen. Daraufhin schlug diese gegen die Scheiben des PKW und trat gegen das Fahrzeug.Anschließend legt sich die Frau vor den PKW auf die Straße. Beim Eintreffen der Polizei lief die Frau in Richtung Wohngebiet Liethen, konnte jedoch dort aufgegriffen werden. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gemessen. Es wurde Anzeige wegen Nötigung und Gefährlichen Eingrifs in des Straßenverkehr erstattet. Am Sonntag, dem 04.04.2021 gegen 14:00 Uhr stieß der Fahrer eines PKW BMW in der Entengasse in Heuthen, beim Ausfahren aus einem Grundstück, gegen eine gegenüber geparkten PKW VW. Dabei enstand ein Schaden in Höhe von ca. 1250,-EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell