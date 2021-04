Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffinden von Rauschgift

Bad Frankenhausen (ots)

Am 05.04.2021 um 04:06 Uhr wurden in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen zwei männliche Personen durch eine Polizeistreife festgestellt, welche offensichtlich vor den Beamten flüchten wollten. Im weiteren Verlauf wurden beide 23 und 30 Jahre alten Männer in der Nähe im Gras liegend gefunden. Ein Drogenschnelltest verlief bei beiden Personen positiv. Außerdem wurde Rauschgift sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell