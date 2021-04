Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit einer verletzten Person

Mühlhausen (ots)

Am 03.04.2021 gegen 09:10 Uhr erhielt eine Funkstreifenwagenbesatzung den Auftrag Görmar Richtung Bollstedt zu fahren, weil sich dort ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet hat. Weitere Rettungskräfte wurden bereits alarmiert und entsandt. Mit Sondersignal trafen die Beamten am Unfallort ein, der bereits durch die Kameraden der Feuerwehr Mühlhausen abgesperrt war. Ein RTW war vor Ort, in welchem sich eine leicht verletzte Person befand und erstversorgt wurde. Vor dem RTW stand ein beschädigter Pkw, ein grauer Honda, welcher vorn links frische Unfallschäden aufwies. Der daneben stehende Mann, war der Fahrer dieses Pkw´s. Zum Unfallhergang sagte dieser, dass er die Straße aus Richtung Bollstedt kommend in Richtung Görmar befuhr. Weil er etwas zu Hause vergessen hatte, entschloss er sich zu wenden um zurück zu fahren. Er verringerte seine Geschwindigkeit und bog nach links in einen Feldweg ab. Was der Fahrer nicht bemerkte war, dass eine hinter ihm fahrende Frau mit ihren Pkw VW zum Überholen des Pkw Honda angesetzt hatte. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der weiteren Folge kam die VW Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr leicht gegen einen Baum. Die Straße zwischen Görmar und Bollstedt war 45 min voll gesperrt. Nach ambulanter Behandlung im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen konnte die VW Fahrerin mit leichten Verletzungen das Krankenhaus verlassen.

