Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an einem Pkw

Mühlhausen (ots)

Am 02.04.2021 gegen 11:30 Uhr teilte eine 19 jährige Frau aus Mühlhausen fernmündlich der Polizei mit, dass an ihrem Pkw beide Hinterreifen platt sind. Kurze Zeit später trafen die Beamten vor Ort ein und führten dort mit der Geschädigte Frau und ihrem Lebensgefährten Rücksprache. Diese hatte ihren weißen Pkw Opel in Mühlhausen in der Feldstraße quer zur Fahrbahn auf einer Stellfläche letzte Nacht (01.04.2021) gegen 01:15 Uhr abgeparkt. Sie hatte rückwärts eingeparkt, das Heck war vom Wohnblock nicht sichtbar. Am Mittag (02.04.2021) gegen 11:20 Uhr bemerkte sie, dass beide Hinterreifen platt waren. Eine Nachschau ergab, dass sich in beiden Reifen Schnitte/Löcher bafanden. Anzeige wurde aufgenommen, Hinweise zu Tätern konnten keine erlangt werden. Weitere in Reihe parkende Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

