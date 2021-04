Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Fahrzeugführer

Nordhausen (ots)

Am Samstag den 03.04.2021 wurde ein 18jähriger VW-Fahrer in Nordhausen in der Töpferstraße gegen 21:30 Uhr von der Polizei kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Betroffene muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

