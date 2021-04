Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Löwentorcenter

Bleicherode (ots)

Am Ostersamstag waren dreiste Diebe im Löwentorcenter am Heerweg in Bleicherode unterwegs. Gegen 09:30 Uhr wurde eine 50jährigen Kundin in einem Lebensmittelgeschäft die Brieftasche entwendet. Die Frau hatte das Portemonnaie in einem Beutel an ihren Einkaufswagen gehängt, was eine günstige Gelegenheit bot. Kurz darauf meldete sich ein 59jähriger Mann, welcher in einem anderen Lebensmittelgeschäft am gleichen Standort einkaufen war. Er trug seine Brieftasche in seiner Jackentasche. Etwa 10:00 Uhr bemerkte er das Fehlen. Zeugen, die etwas beobachtet oder verdächtige Personen erkannt haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Nordhausen melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell