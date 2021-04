Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Führerloses Lieferfahrzeug auf Abwegen

Sondershausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall durch ein führerloses Lieferfahrzeug kam es am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr im Bereich der Frankenhäuser Straße. Die Fahrzeugführerin stellte den Pkw im abschüssigen Hasenholzweg ab, wobei der Pkw möglicherweise nicht zureichend gegen Wegrollen gesichert wurde. Der Pkw setzte sich nun rückwärtsrollend in Bewegung und legte hierbei ca. 50 Meter zurück, überquerte die Frankenhäuser Straße und kam nach Kollision mit einem Baum an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses zum Stehen. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand, es entstand in der Summe ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

