Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped gestohlen

Artern (ots)

Die Nacht zum Mittwoch nutzten unbekannte Einbrecher in der Ritterstraße, um ein Moped zu stehlen. Die Täter brachen eine Garage auf und entwendeten ein grünes Simson S 51 E. Das Moped ist nicht zugelassen und versichert. Der 51-jährige Geschädigte erstattete am Mittwochvormittag die Strafanzeige. Der Wert wird mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

