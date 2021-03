Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb auf frischer Tat beobachtet

Thalebra (ots)

Auf frischer Tat wurde in der Nacht zum Dienstag ein Dieb beobachtet und in der weiteren Folge durch die Polizei gestellt. Ein 37-jähriger Mann hat gegen 01.00 Uhr beobachten können, wie ein Mann über den Zaun seines Grundstückes kletterte. Innerhalb weniger Minuten stahl der ebenfalls 37-jährige Täter ein Mountainbike aus dem Schuppen des Geschädigten und konnte damit vor dem Geschädigten flüchten. Pech für ihn war, dass das Opfer den Täter erkannte und seinen Namen wusste. Als die benachrichtigte Polizei vor Ort eintraf, nahmen sie sofort die Ermittlungen auf. Die Beamten suchten die dann bekannt gewordene Wohnanschrift des Täters auf und stellten fest, dass in der Wohnung Licht brannte. Die Polizei durchsuchte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Räume. Der Täter selbst war noch nicht vor Ort. Er traf später ein und gab an, von nichts zu wissen. Die folgende Absuche in der näheren Umgebung führte zum Auffinden des entwendeten Fahrrades. Es fehlte aber die Beleuchtung. Diese wurde dann aber bei der Durchsuchung des Täters bei ihm aufgefunden. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten, wurden noch eine Jacke und ein weiteres hochwertiges Mountainbike gefunden. Die Überprüfungen ergaben, dass sie vermutlich aus einem Einbruch in ein Haus in Sondershausen stammen. Dort wurden Anfang der vorigen Woche neben dem Fahrrad und der Jacke noch weitere Gegenstände entwendet. Der Täter wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei in Sonderhausen hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

