Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen

Leinefelde-Worbis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Straße Vorm Pfaffenstiege in Leinefelde aus dem Tank eines LKW ca. 250 bis 300 Liter Diesel entwendet. Die Täter haben den Tank eines LKW aufgebrochen und den Treibstoff abgezapft. Wer hat vom Montag, 15.30, bis Dienstag, 03.00 Uhr, Beobachtungen gemacht, die mit diesem Diebstahl in Zusammenhang stehen können? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell