Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

Schlotheim (ots)

Am Samstagvormittag kam es in Schlotheim zu einem Verkehrsunfall. Als der Fahrer eines VW Transporters verkehrsbedingt bremsen musste, wurde dies durch den hinter ihm fahrenden Pkw-Fahrer zu spät bemerkt. Er fuhr auf den Transporter auf. Verletzt wurde niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell