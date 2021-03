Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

AM Samstag dem 27.03.2021 gegen 21:30 stieß der Fahrer eines PKW Opel zwischen Hundeshagen und Teistungen mit einem, über die Fahrbahn wechseldem Reh zusammen. Nach dem Unfall lieft das Tier in unbekannte Richtung weg, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500,-EUR.

Am 26.03.2021 gegen 14:20 Uhr befährt die Fahrerin eines PKW Opel Astra die K 113 aus Richtung Schwebda in Richtung Kella. Als ihr dabei ein anderer, unbekannter PKW entgegen kommt stoßen beide Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammen. Die Opelfahrerin wartete zunächst an der Unfallstelle jedoch setzte der andere Fahrzeugführer seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Fahrerin eines PKW VW stieß am Freitag dem 26.03.2021 gegen 21:00 Uhr auf der L 1005 zwischen Dingelstädt und Kreuzebra mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Am Fahrzeug entsteht ein Schaden von ca. 2000,-EUR, das Reh flüchtet in den angrenzenden Wald.

Am Samstag dem 27.03.2021 gegen 00:45 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Seat die Landesstraße 1074 von Wüstheuterode in Richtung Vatterode. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. das Tier wird bei dem Unfall getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 3500,-EUR

