Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter der Einwirkung von Alkohol

Nordhausen (ots)

Am 26.03.2021 gegen 18:10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Nordhausen wegen nichtbeachtung der Vorfahrt zu einem Unfall zwischen 2 Pkws. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 54-jährige Unfallverursacher unter der Einwirkung von Alkohol steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. In der weiteren Folge wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell