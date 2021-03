Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogen

Artern (ots)

Der Fahrer eines Daihatsu wurde am 26.03.2021 gegen 12:50 Uhr in Artern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht zum Fahrzeug gehörten, für das Fahrzeug wurden weder Versicherung nicht Steuer gezahlt und der Drogenvortest reagierte positiv auf Methamphetamin/Amphetamin und Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, das Kennzeichen sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

