Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch

Greußen (ots)

Am 27.03.2021 gegen 02:00 Uhr meldete ein Lkw-Fahrer 5 dunkel gekleidete Personen, die in einen Imbissstand an der B 4 einbrechen wollten. Als der Lkw-Fahrer anhielt, flüchteten die Personen. Wer Angaben zu den Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell