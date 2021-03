Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paketzusteller Nr. 2

Sondershausen (ots)

Nach dem Zustellen eines Paketes am 26.03.21 gegen 18:15 Uhr in der Hospitalstraße parkte der Fahrzeugführer an einem Gefälle. Beim Wiedereinsteigen setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, rollte rückwärts und stieß gegen einen Erdhang. Das Fahrzeug war beim Abstellen nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert worden. Schaden am Mercedes Vito: 2000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell