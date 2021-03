Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Poller beschädigt

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Paketauslieferdienstes fuhr am 26.03.2021 gegen 14:20 gegen einen Poller in der Borntalstraße 45. Der Poller brach ab. Die Schadenshöhe am Mercedes Vito ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell