Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Sondershausen (ots)

Am 27.03.2021 gegen 03:00 Uhr kam es auf der B 4 Höhe Neuheide zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Renault Megane und einem Hasen. Der Hasen verendete an der Unfallstelle, Schaden am Pkw: 1500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell