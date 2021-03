Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Meister Lampe verursacht Verkehrsunfall

Niedertopfstedt (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Polizei im Kyffhäuserkreis ein sogenannter Wildunfall mit nicht unerheblichen Folgen gemeldet. Gegen 22.15 Uhr war ein 40-jähriger mit seinem Audi A4 auf der Straße von Trebra in Richtung Niedertopfstedt unterwegs. Ein Feldhase war zum gleichen Zeitpunkt mobil und querte leider zu kurz vor dem Auto die gleiche Straße. Zum Reagieren war es zu spät und der Hase wurde vom Audi erfasst. Er überlebte den Unfall nicht. Obwohl der Hase im Vergleich zum Auto recht klein war, verursachte das Zusammentreffen einen Schaden von rund 5.000 Euro am Auto. Der Audi war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer kam zum Glück nur mit einem Schrecken davon.

