Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau bei Unfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Eine 65-jährige Frau musste nach einem Verkehrsunfall an der Ecke Wanfrieder Straße / Obermühlenweg stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Ein 60-jähriger Mann befuhr gegen 19.00 Uhr die Wanfrieder Straße und wollte an der Ampelkreuzung nach links auf den Obermühlenweg fahren. Die unfallbeteiligte Frau überquerte genau zu diesem Zeitpunkt den Obermühlenweg. Der Autofahrer erfasste sie mit seinem Chrysler. Die Frau stürzte und verletzte sich so, dass sie ins Krankenhaus musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell