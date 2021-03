Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durch Verhalten selbst verraten

Leinefelde (ots)

Sein auffälliges Verhalten ist einem 40-jährigen Fahrradfahrer am Mittwochabend in Leinefelde zum Verhängnis geworden. Der Mann befuhr mit seinem Rad gegen 21.00 Uhr die Hertzstraße in Richtung Birkunger Straße. Als sich ihm eine Funkstreife näherte, war er sich vermutlich seiner Schuld bewusst und versuchte aus dem Sichtfeld der Polizisten zu entkommen. Der Mann schätzte jedoch die Höhe der Bordsteinkante beim Versuch sie zu überfahren falsch ein und stürzte. Er rappelte sich auf und versuchte es nun zu Fuß. Auch das misslang und er fiel zum zweiten Mal. Als die Beamten ihn logischerweise daraufhin kontrollierten, war der Grund seines Verhaltens schnell klar. Ein Alkoholtest ergab den Wert von fast 1,8 Promille. Reumütig stimmte er einer freiwilligen Blutentnahme im Krankenhaus zu. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell