Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle eskaliert

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist eine einfache Verkehrskontrolle am Petriteich eskaliert. Gegen 01.20 Uhr sollte ein Fahrradfahrer, der mit dem Rad aus Richtung Feldstraße in Richtung Petristeinweg unterwegs war, kontrolliert werden. Erst versuchte der 29-jährige zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Der durchgeführte Alkoholtest ergab den Wert von fast einem Promille. Dazu wirkte er, als ob er unter Einfluss von weiteren Drogen steht. Außerdem zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen und es musste deshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden. Dies wollte der Radfahrer nicht und wehrte sich heftig. Dabei stieß er auch eindeutige Drohungen gegen die Polizeibeamten aus. Er wurde trotzdem zur Blutentnahme gebracht und im Anschluss wieder entlassen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

