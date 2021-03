Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Nebengelass

Thamsbrück (ots)

Einen Schaden von rund 10.000 Euro verursachte ein Brand in einem Nebengebäude in der Thamsbrücker Hauptstraße. Kurz nach 17.00 Uhr wurde die Polizei über das Feuer informiert. Vor Ort war schon die Feuerwehr, die innerhalb einer guten halben Stunde den Brand gelöscht hat. Das Feuer hat einen Teil der Heizungssteuerung und der Zuleitung einer Solaranlage zerstört. Betroffen war nur der Heizraum im Gebäude. Ein älterer Wäschetrockner fiel ebenfalls dem Brand zum Opfer. Die Polizei geht von einem vermutlichen technischen Defekt des Trockners aus, hat aber am Mittwochvormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

