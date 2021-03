Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kosmetik und Staubsauger erbeutet

Sondershausen (ots)

Unbekannte haben aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Karl-Wezel-Straße einen Staubsauger und Kosmetikartikel in bislang unbekannter Menge erbeutet. Die Täter sind von Montagnachmittag bis Dienstvormittag in das Gebäude eingedrungen und haben das Schloss des Kellers aufgebrochen. Aus dem Keller haben sie dann die Sachen und sogar das Schloss mitgenommen. Der entstandene Schaden wird mit mindestens 1.000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

