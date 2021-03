Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Opfer verletzt, eines davon schwer

Obermehler (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht zum Dienstag in der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler. Zwei 30 und 26 Jahre alte Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft begaben sich kurz nach Mitternacht in die Räume der 27 und 22 Jahre alten, späteren Täter. Hier kam es zu einem Streit, der sich in der weiteren Folge nach außen verlagerte. Vor dem Wohnblock eskalierte dann der Streit. Die Opfer wurden durch ein bislang unbekanntes Stich- oder Schnittwerkzeug verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ärztlicher Versorgung der Geschädigten, wurde der 26-jährige Verletzte nach einer Operation stationär aufgenommen. Das 30-jährige Opfer konnte in die Unterkunft zurückkehren. Beide Täter wurden durch die Polizei ebenfalls noch vor Ort angetroffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Am Dienstagvormittag dauerte die polizeiliche Absuche des Tatortes nach dem Tatwerkzeug noch an.

